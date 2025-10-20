Süper Lig’de 9. hafta tamamlandı: İşte güncel puan durumu ve maç sonuçları

Lider Galatasaray, konuk olduğu Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 25’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5 puan önünde bulunuyor. Bu sezon evindeki 3 müsabakayı da kazanan Beşiktaş, ilk kez sahasında kaybetti. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli maçlar arasında puan kaybıyla giren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve puanını 19’a çıkardı.