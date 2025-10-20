Yeni Şafak
Süper Lig’de 9. hafta tamamlandı: İşte güncel puan durumu ve maç sonuçları

22:1820/10/2025, Pazartesi
Trendyol Süper Lig’in 9. haftası bugün oynanan Eyüpspor - Kasımpaşa karşılaşmasıyla tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atıldı. Beraberliğin çıkmadığı haftada 5 deplasman takımı, evine galibiyetle döndü. 4 takım da taraftarı önünde 3 puana ulaştı. İşte oynanan maçların ardından oluşan puan durumu tablosu ve haftanın sonuçları...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin galibiyetle kapattığı haftada Beşiktaş, evinde mağlup oldu. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor zirve takibini sürdürdü.

Lider Galatasaray, konuk olduğu Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 25’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Trabzonspor’un 5 puan önünde bulunuyor. Bu sezon evindeki 3 müsabakayı da kazanan Beşiktaş, ilk kez sahasında kaybetti. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli maçlar arasında puan kaybıyla giren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve puanını 19’a çıkardı.

Karadeniz derbisinden (1-2) galibiyetle ayrılan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü.22 Ekim Çarşamba günü 3. hafta erteleme müsabakaları oynanacak.

Haftanın maçları ve sonuçları:


Konyaspor - Kocaelispor: 2-3

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2

Başakşehir - Galatasaray: 1-2

Kayserispor - Samsunspor: 1-3

Alanyaspor - Göztepe: 1-0

Gaziantep FK - Antalyaspor: 3-2

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1

Eyüpspor - Kasımpaşa: 2-0

Süper Lig 9. hafta puan durumu


