Süper Lig'de geçmişi olmayan adam: İlk çıktığı maçta herkesi etkiledi

Süper Lig'e gelen Afrikalı futbolcular her zaman dikkat çekmiştir. Ibrahima Yattara, Geremi, Uche, Amokachi gibi isimler Süper Lig'de yıldızlarını parlatmış ve önemli futbolcular haline gelmişti. O isimlerden bir yenisi daha çıkabilir...
Sadece izleyenleri değil hocası Erol Bulut'u da şaşırtan Gueye'nin şimdiye kadar hiçbir Süper Lig maçında forma giymemesi şaşkınlık yaşattı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep maçından sonra düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili konuştu.
Maçın son anlarından 2 gol atan Gueye ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Gueye bugün iyi oynadı. Daha önce neden hiç oynamadı bilmiyorum. Daha önce çalışan meslektaşımla ilgili bir şey diyemem ama antrenmandan gözüme hoş gelen bir tarzı vardı. Bugün de oyuna girip 2 gol attı. Üçüncüyü de atabilirdi ama olmadı. Ben çalıştıkça daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Antalyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı El Bachir Gueye, 2003 doğumlu ve 1.84 boyunda. Kırmızı Beyazlı ekipte idmanlara çıkan hücum oyuncusu, şimdiye kadar şans bulamamıştı.
Senegalli futbolcunun transferini eski teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istemediği ve oyuncuyu oynatmadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'dan ayrılan Belözoğlu'nun oyuncunun transferine olumsuz rapor verdiği ve bu sebeple kendisine A takım idmanlarında da yer vermediği aktarılıyor.
Antalyaspor camiası, Gueye'nin Gaziantep maçındaki performansı sebebiyle Emre Belözoğlu'na oyuncuya sergilediği tavır sebebiyle tepki gösterdi.
Öte yandan Gueye'nin Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer Doğan Ercan konuyla ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Sportif Direktör Burak Uysaloğlu'na sorabilirsiniz. Emre Belözoğlu, 'Takımla birlikte çalıştırmam, yan tarafta çalışır' dedi. Rıza Başkan dik durdu, 'ben bu oyuncuyu alıyorum' dedi. Sonra bir yönetici geldi, ortalığı karıştırdı. Alınmasın diye uğraştı. Sezon başından bu yana bu çocuk oynasaydı, Antalyaspor'un 6-7 puanı daha olurdu. Fenerbahçe maçında kaç tane pozisyon yakalandı, bunu kim tutacak? Erol Bulut da gelir gelmez gördü, oynattı" ifadelerini kullandı.