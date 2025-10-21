Süper Lig'de geçmişi olmayan adam: İlk çıktığı maçta herkesi etkiledi

Maçın son anlarından 2 gol atan Gueye ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "Gueye bugün iyi oynadı. Daha önce neden hiç oynamadı bilmiyorum. Daha önce çalışan meslektaşımla ilgili bir şey diyemem ama antrenmandan gözüme hoş gelen bir tarzı vardı. Bugün de oyuna girip 2 gol attı. Üçüncüyü de atabilirdi ama olmadı. Ben çalıştıkça daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



