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Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i

14:2324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Devre arasına girilen Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu. 17. haftayı zirvede tamamlayan Galatasaray, 5 futbolcuyla kadroya damga vurdu. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe'den ise 2 isim kadroya adını yazdırdı. İşte WhoSocred'a göre Süper Lig'de ilk devrenin 11'i:

Berke Özer (Eyüpspor): 7.2 puan

Gökhan Sazdağı (Kayserispor): 7.1 puan

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 7.2 puan

Davinson Sanchez (Galatasaray): 7.2 puan

Kevin Rodrigues (Kasımpaşa): 7 puan

Gabriel Sara (Galatasaray): 7.2 puan

Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7.3 puan

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 7.4 puan

Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe): 7.3 puan

Romulo Cardoso (Göztepe): 7.4 puan

Victor Osimhen (Galatasaray): 7.7 puan

İlk yarının 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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