Devre arasına girilen Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu. 17. haftayı zirvede tamamlayan Galatasaray, 5 futbolcuyla kadroya damga vurdu. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe'den ise 2 isim kadroya adını yazdırdı. İşte WhoSocred'a göre Süper Lig'de ilk devrenin 11'i:

1 /12 Berke Özer (Eyüpspor): 7.2 puan

2 /12 Gökhan Sazdağı (Kayserispor): 7.1 puan

3 /12 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 7.2 puan

4 /12 Davinson Sanchez (Galatasaray): 7.2 puan

5 /12 Kevin Rodrigues (Kasımpaşa): 7 puan

6 /12 Gabriel Sara (Galatasaray): 7.2 puan

7 /12 Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7.3 puan

8 /12 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 7.4 puan

9 /12 Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe): 7.3 puan

10 /12 Romulo Cardoso (Göztepe): 7.4 puan

11 /12 Victor Osimhen (Galatasaray): 7.7 puan