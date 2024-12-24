Devre arasına girilen Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu. 17. haftayı zirvede tamamlayan Galatasaray, 5 futbolcuyla kadroya damga vurdu. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe'den ise 2 isim kadroya adını yazdırdı. İşte WhoSocred'a göre Süper Lig'de ilk devrenin 11'i:
Berke Özer (Eyüpspor): 7.2 puan
Gökhan Sazdağı (Kayserispor): 7.1 puan
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 7.2 puan
Davinson Sanchez (Galatasaray): 7.2 puan
Kevin Rodrigues (Kasımpaşa): 7 puan
Gabriel Sara (Galatasaray): 7.2 puan
Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7.3 puan
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 7.4 puan
Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe): 7.3 puan
Romulo Cardoso (Göztepe): 7.4 puan
Victor Osimhen (Galatasaray): 7.7 puan
İlk yarının 11'inin sahaya dizilişi