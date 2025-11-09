Süper Lig'de küme düşmüştü! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü arasında gösterildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi teknik direktörleri listesi açıklandı. İlk 20'de Süper Lig'de görev yapmış bir isim de bulunuyor. İşte ayrıntılar...

1 /5 IFFHS, 2025 yılında dünyanın en iyi kulüp teknik direktörünü seçiyor. Uluslararası kurum, 20 kişilik aday listesini yayınladı. NTV Spor'un haberine göre adaylar arasında Trendyol Süper Lig'de takım çalıştırmış bir isim de bulunuyor. İşte IFFHS'nin belirlediği dünyanın en iyi kulüp teknik direktörü adayları:

2 /5 1-Antonio Conte (Napoli) 2-Diego Simeone (Atletico Madrid) 3-Enzo Maresca (Chelsea) 4-Hansi Flick (Barcelona) 5-Luis Enrique (Paris Saint-Germain)









3 /5 6-Mikel Arteta (Arsenal) 7-Simone Inzaghi (Inter / Al Hilal) 8-Unai Emery (Aston Villa) 9-Vincent Kompany (Bayern Münih) 10-Xabi Alonso (Bayer Leverkusen / Real Madrid)







4 /5 11-Abel Ferreira (Palmeiras) 12-Filipe Luis (Flamengo) 13-Gustavo Costas (Racing Club) 14-Tiago Nunes (Universidad Catolica / LDU Quito) 15-Vicente Sanchez (Cruz Azul)





