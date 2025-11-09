Yeni Şafak
Süper Lig'de küme düşmüştü! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü arasında gösterildi

15:519/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi teknik direktörleri listesi açıklandı. İlk 20'de Süper Lig'de görev yapmış bir isim de bulunuyor. İşte ayrıntılar...

IFFHS, 2025 yılında dünyanın en iyi kulüp teknik direktörünü seçiyor. Uluslararası kurum, 20 kişilik aday listesini yayınladı. NTV Spor'un haberine göre adaylar arasında Trendyol Süper Lig'de takım çalıştırmış bir isim de bulunuyor. İşte IFFHS'nin belirlediği dünyanın en iyi kulüp teknik direktörü adayları:

1-Antonio Conte (Napoli)

2-Diego Simeone (Atletico Madrid)

3-Enzo Maresca (Chelsea)

4-Hansi Flick (Barcelona)

5-Luis Enrique (Paris Saint-Germain)





6-Mikel Arteta (Arsenal)

7-Simone Inzaghi (Inter / Al Hilal)

8-Unai Emery (Aston Villa)

9-Vincent Kompany (Bayern Münih)

10-Xabi Alonso (Bayer Leverkusen / Real Madrid)




11-Abel Ferreira (Palmeiras)

12-Filipe Luis (Flamengo)

13-Gustavo Costas (Racing Club)

14-Tiago Nunes (Universidad Catolica / LDU Quito)

15-Vicente Sanchez (Cruz Azul)




16-Jesper Sorensen (Vancouver Whitecaps)

17-Matthias Jaissle (Al-Ahli)

18-Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale)

19-Krunoslav Jurcic (Pyramids): Hırvat teknik adam, 2016-2017 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmış ve turuncu beyazlı takım o sezon Süper Lig'de sonuncu olarak küme düşmüştü. Adanaspor 12 maç süren Jurcic döneminde 1 galibiyet alabilmişti.

20-Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns)








#Futbol
#Süper Lig
#Teknik Direktör
