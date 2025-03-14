UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 20 Mart’ta Macaristan ile evinde, 23 Mart’ta ise deplasmanda karşılaşacak. Eğer milli takım bu çift maçlı seride Macaristan’ı alt ederse, B Ligi’nden A Ligi’ne yükselen taraf olacak ve Avrupa’nın elit takımlarıyla mücadele etme şansı yakalayacak. Galibiyet, sadece prestij değil, 2026 Dünya Kupası yolunda da moral ve puan avantaj anlamına geliyor. Peki, Süper Lig’de milli ara ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte detaylar.

1 /5 Türkiye, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Milli maçlar dolayısıyla da Süper Lig maçlarına milli ara düzenlemesi yapılıyor.



2 /5 Uluslar Ligi grup maçlarının ardından çeyrek final yarışı olacak. İşte, 2025 milli maç arası tarihleri...



3 /5 MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?



A Milli Takım, 20 Mart günü Macaristan ile grup aşaması son karşılaşmasının ilk maçını yapacak. Ardından rövanş için 23 Mart günü iki takım da karşı karşıya gelecek.

4 /5 Bu tarihlere bakıldığında milli ara 28. hafta 16 Mart günü düzenlenecek son maçlar sonrasında başlayacak. 30 Mart günü oynanacak mücadelelerle milli maç arası sonlanacak.

