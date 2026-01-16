Yeni Şafak
Süper Lig’de transfer rüzgarı: Fenerbahçeli iki yıldızın yeni adresi belli oldu

14:2916/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklar resmileşiyor. Sözleşmesi dün feshedilen 34 yaşındaki tecrübeli forvet ile kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı, Kasımpaşa ile her konuda anlaştı.

﻿Süper Lig'de ara transferde yollarını ayıracağı isimlerle ilgili görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un sözleşmesi dün feshedilmişti.


TFF'ye yapılan bildirimde deneyimli golcüyle yolların ayrıldığı bildirilmişti.


Sarı-lacivertli takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao da Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.


HT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.


İki futbolcu için de resmi açıklamanın akşam saatlerinde yapılmasının beklendiği belirtildi.


Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Cenk Tosun 1 gol kaydetti. Becao ise sadece 1 maçta süre alırken 6 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun 12 Mart 2025'te, Rodrigo Becao ise 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.


