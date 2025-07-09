Süper Lig'de yeni uygulama: Her şey duyulacak

Yayıncı kuruluşun görüntülerinden ceza verilmesi hakkındaki soruya cevap veren Hacıosmanoğlu, "Biz bir adım daha ileriye gidiyoruz orada. Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Sağ olsun ASELSAN Genel Müdürü'yle konuştuk, onlar da bize sponsor olacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. O zaman zaten kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak. Daha disiplinli bir lig olmuş olacak” dedi.