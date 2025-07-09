Süper Lig'de yeni uygulama: Her şey duyulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası'nda uygulanacak 'yaka kamerası' sistemini Süper Lig'de kullanma kararı aldı.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeni sezona ilişkin önemli bir açıklama geldi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda hakemlerde yaka kamerası bulunacağını söyledi.
Yayıncı kuruluşun görüntülerinden ceza verilmesi hakkındaki soruya cevap veren Hacıosmanoğlu, "Biz bir adım daha ileriye gidiyoruz orada. Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Sağ olsun ASELSAN Genel Müdürü'yle konuştuk, onlar da bize sponsor olacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. O zaman zaten kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak. Daha disiplinli bir lig olmuş olacak” dedi.