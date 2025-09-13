Yeni Şafak
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray kadroya damga vurdu

Selman Ağrıkan
15:2013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Sonraki haber

Transfer sezonunun sona ermesiyle Süper Lig'in en değerli 11'i de ortaya çıktı. Toplam değeri 293 milyon euroyu bulan kadroda Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 4 isim yer aldı. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ise birer futbolcu listeye adını yazdırdı.

Andre Onana (Trabzonspor): 25 milyon euro

Wilfried Singo (Galatasaray): 25 milyon euro

Milan Skriniar (Fenerbahçe): 15 milyon euro

Davinson Sanchez (Galatasaray): 20 milyon euro

Archie Brown (Fenerbahçe): 7 milyon euro

Edson Alvarez (Fenerbahçe): 25 milyon euro

Orkun Kökçü (Beşiktaş): 30 milyon euro

Marco Asensio (Fenerbahçe): 20 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 24 milyon euro

Leroy Sane (Galatasaray): 32 milyon euro

Victor Osimhen (Galatasaray): 70 milyon euro

En değerli 11'in sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Beşiktaş
