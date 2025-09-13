Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray kadroya damga vurdu

Transfer sezonunun sona ermesiyle Süper Lig'in en değerli 11'i de ortaya çıktı. Toplam değeri 293 milyon euroyu bulan kadroda Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 4 isim yer aldı. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ise birer futbolcu listeye adını yazdırdı.
Andre Onana (Trabzonspor): 25 milyon euro
Wilfried Singo (Galatasaray): 25 milyon euro
Milan Skriniar (Fenerbahçe): 15 milyon euro
Davinson Sanchez (Galatasaray): 20 milyon euro
Archie Brown (Fenerbahçe): 7 milyon euro
Edson Alvarez (Fenerbahçe): 25 milyon euro
Orkun Kökçü (Beşiktaş): 30 milyon euro
Marco Asensio (Fenerbahçe): 20 milyon euro
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 24 milyon euro
Leroy Sane (Galatasaray): 32 milyon euro
Victor Osimhen (Galatasaray): 70 milyon euro
En değerli 11'in sahaya dizilişi