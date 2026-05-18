Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'dan bedava transfer hamlesi!

Süper Lig’in yeni temsilcilerinden Amedspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Diyarbakır ekibi, ligde kalıcı olabilecek rekabetçi bir kadro kurmak adına dikkat çeken isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Diyarbakır ekibi, ligde kalıcı olabilecek rekabetçi bir kadro kurmak adına dikkat çeken isimlerle temaslarını sürdürürken, gündeme gelen ilk oyunculardan biri Antalyaspor forması giyen Ballet oldu.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Antalyaspor’da ekonomik sorunlar ve oyuncuların alacakları nedeniyle önemli bir ayrılık süreci yaşanıyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte birçok futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, takımın hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Ballet’in de ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
İddialara göre Amedspor yönetimi, oyuncunun Antalyaspor’dan olan alacakları nedeniyle oluşan süreci yakından takip ediyor. Diyarbakır temsilcisinin, bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlamak için girişimlere başladığı ve taraflar arasında ilk temasların kurulduğu belirtiliyor.
Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Ballet transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Hızlı oyunu, birebirdeki etkisi ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken oyuncunun, Amedspor’un Süper Lig’deki ilk sezonunda önemli rol üstlenebileceği konuşuluyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Ballet’in, Amedspor’un yeni sezon öncesindeki ilk resmi hamlesi olması bekleniyor. Diyarbakır temsilcisi, taraftarının büyük heyecan yaşadığı yeni Süper Lig macerasına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.