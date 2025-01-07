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Suudi Arabistan'da Fatih Terim'e yapılan tezahürat herkesi şaşırttı

Suudi Arabistan'da Fatih Terim'e yapılan tezahürat herkesi şaşırttı

Haber Merkezi
09:597/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fatih Terim, Al Shabab ekibinin teknik direktörü olarak Suudi Arabistan'da çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Maçtan sonra taraftarların Fatih Terim'e yaptığı tezahürat dikkatlerden kaçmadı. İşte Suudi Arabistan'da Al Shabablı taraftarların Fatih Terim için yaptıkları tezahürat...

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Final maçında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah attı.

El Feiha'nın golü 88. dakikada Mokher Al-Rashidi'den geldi.

Maçtan sonra ise Al Shabablı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim için özel bir tezahüratta bulundu.

Terim, 'Allah Kerim, Fatih Terim' tezahüratlarını, taraftarları selamlayarak karşılık verdi.

#Fatih Terim
#Suudi Arabistan
#Al Shabab

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