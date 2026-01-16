Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Kante transferinde ‘hoca’ engeli!

Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Kante transferinde ‘hoca’ engeli!

07:3616/01/2026, الجمعة
G: 16/01/2026, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği N'Golo Kante transferinde kriz çıktı. Al-Ittihad yönetimi, başarılı futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Conceiçao'nun, Fransız yıldızın takımdaki önemine vurgu yaparak transfere set çekmesi üzerine Fenerbahçe yönetiminin yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Fenerbahçe devre arasının bombasını N'golo Kante ile patlatmak istiyor. Sarı lacivertliler, Fransız yıldız ile sözlü anlaşmaya vardı.


Al Ittihad ve Fenerbahçe'nin anlaşması durumunda Kante, sarı lacivertlilerin formasını giyecek.


Sky Sports Almanya'nın haberine göre Al Ittihad, N'golo Kante'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.


Sarı siyahlılar, Fransız oyuncunun takım için önemli olduğuna inanıyor.


Haberde Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Kante'nin gitmesini istemediği belirtildi. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekibindeki sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.


#Kante
#Fenerbahçe
#Al Ittihad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kur'an ve sünnet birlikte okunmalı