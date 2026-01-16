Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Kante transferinde ‘hoca’ engeli!

Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği N'Golo Kante transferinde kriz çıktı. Al-Ittihad yönetimi, başarılı futbolcunun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor. Özellikle Portekizli çalıştırıcı Conceiçao'nun, Fransız yıldızın takımdaki önemine vurgu yaparak transfere set çekmesi üzerine Fenerbahçe yönetiminin yeni bir hamle yapması bekleniyor.
Fenerbahçe devre arasının bombasını N'golo Kante ile patlatmak istiyor. Sarı lacivertliler, Fransız yıldız ile sözlü anlaşmaya vardı.
Al Ittihad ve Fenerbahçe'nin anlaşması durumunda Kante, sarı lacivertlilerin formasını giyecek.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Al Ittihad, N'golo Kante'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Sarı siyahlılar, Fransız oyuncunun takım için önemli olduğuna inanıyor.
Haberde Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun Kante'nin gitmesini istemediği belirtildi. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekibindeki sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.