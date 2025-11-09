Tam Tedesco'nun istediği isim! Fenerbahçe En-Nesyri'den gelecek parayla o yıldızı transfer edecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi forvet hattında köklü bir değişim kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte artık yıldız golcü Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılması kesinleşirken, yerine gelecek isim için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde artık Youssef En-Nesyri'nin biletinin kesildiği ve yeni golcü için son kararın verildiği aktarıldı.
Atletico Madrid'de az süre bulan Sörloth'un da artık İspanyol devinde veda maçlarına çıkacağı ifade edildi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan Norveçli golcü için Atletico Madrid en az 30 milyon euro istiyor.
En-Nesyri'nin arap ekiplerine astronomik bir rakama satılması durumunda Fenerbahçe, Sörloth'un bonservisini almak için hamle yapacak ancak şu anda öncelik transferi kiralık olarak bitirmek.
Bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan Sörloth, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 17 maçta 789 dakika süre aldı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.