Taraftarı kahreden haber! Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı

5/01/2026, Pazartesi
Ara transfer dönemi operasyonlarını sıklaştıran Fenerbahçe, son olarak Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarın çok sevdiği yıldız ismin, takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları devam ediyor.


Kanarya'da diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Futbolcunun menajerinin Hollandalı savunma oyuncusunu Premier Lig ve Serie A ekiplerine önerdiği aktarıldı.

Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.


