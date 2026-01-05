Taraftarı kahreden haber! Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı

Ara transfer dönemi operasyonlarını sıklaştıran Fenerbahçe, son olarak Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarın çok sevdiği yıldız ismin, takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
Kanarya'da diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre; Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.
Futbolcunun menajerinin Hollandalı savunma oyuncusunu Premier Lig ve Serie A ekiplerine önerdiği aktarıldı.
Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.