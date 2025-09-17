Tedesco istedi Fenerbahçe yıldız ismin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminin ilk imzası atıldı. İtalyan çalıştırıcının isteğiyle genç yıldızın sözleşmesi uzatıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Domenico Tedesco, gelir gelmez sürpriz bir istekte bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, genç yıldızın sözleşmesinin uzatılmasını istedi.
Fenerbahçe'de son sezonlarda sık sık başka takımlara kiralanan Bartuğ Elmaz, bu kez sarı-lacivertlilerde kaldı.
Trabzonspor maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da sonradan süre verdiği genç futbolcu için Fenerbahçe'den karar çıktı.
Milliyet'te yazan habere göre Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın 2026 Haziran'da bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızın maaşında da iyileştirmeye gittiği aktarıldı.