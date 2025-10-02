Tedesco Nice galibiyetinin şifresini açıkladı: O oyuncuya ayrı parantez açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Takımın gelişimi için önemli bir kazanım olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, ikinci yarıdaki oyununun düşüşünü de açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Kazanılan üç puanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında soruları yanıtladı.
'Herkes hazır, anın içinde'
"Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge."
'Güven, güven, güven!'
"Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!"
'İkinci yarıdaki düşüşün sebebi...'
"Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi, takımın ilk yarıdaki şiddetli temposuydu. Birçok sprint ve yön değiştirmeler vardı. Üst seviyeydi. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarı performans düşmesi normal. Oynayan herkes takıma yardım etti."