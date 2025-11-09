Tedesco'dan oyuncularla özel toplantı: 'Galatasaray maçına kadar puan kaybı yok'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçı öncesinde oyuncularla yaptığı özel toplantıda puan kaybı konusunda futbolcuları uyardı.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesinde Tedesco, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Sporx'te yer alan habere göre Tedesco şu ifadeleri kullandı:
"Plzen deplasmanında iki puan kaybettik ama oyunumuzda eksik olan tek şey goldü. Pozisyonları gole çevirebilirsek çok daha iyi olacağız."
"Kayserispor son maçında ilk galibiyetini aldı, bu nedenle motive bir rakiple karşılaşacağız. Ancak unutmamalıyız ki hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor."
"Beşiktaş derbisindeki istek ve arzuyu bu maçta da gösterirsek, üç puanı yine biz alırız."
"Taraftarımızın desteği her zaman olduğu gibi bu maçta da arkamızda olacak. Onlara güzel bir galibiyet armağan etmeliyiz. Galatasaray derbisine kadar kayıpsız ilerleyelim."