Tedesco'dan yenilgi sonrası çarpıcı itiraf: Skor vererek açıkladı

23:0619/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu ve tur şansınız zora soktu. Yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşmayı değerlendirdi.

"Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik."

"Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı."

 "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil."

#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe
#Nottingham Forest
