Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco'nun onay verdiği yıldız orta saha ortaya çıktı: Fenerbahçe ilk görüşmeyi yaptı

Tedesco'nun onay verdiği yıldız orta saha ortaya çıktı: Fenerbahçe ilk görüşmeyi yaptı

Haber Merkezi
14:5426/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de orta saha transferi için teknik heyetin tercihleri netlik kazandı. Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin gündemine yıldız isim girdi.

Fenerbahçe, transfer planlamasında orta saha için kritik bir aşamaya geldi.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebiyle oluşturulan liste, yönetimin önceliklerini net biçimde ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, merkez orta sahada kaliteyi artıracak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, orta saha için Kenneth Taylor, Leon Goretzka ve Franck Kessie isimlerine onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco’nun raporu doğrultusunda bu isimlerle masaya oturduğu ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Tedesco
#Fenerbahçe Transfer Haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
455 bininci deprem konutun anahtar teslim yapılıyor: Hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranı