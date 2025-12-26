Tedesco'nun onay verdiği yıldız orta saha ortaya çıktı: Fenerbahçe ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe’de orta saha transferi için teknik heyetin tercihleri netlik kazandı. Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertlilerin gündemine yıldız isim girdi.
Fenerbahçe, transfer planlamasında orta saha için kritik bir aşamaya geldi.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebiyle oluşturulan liste, yönetimin önceliklerini net biçimde ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, merkez orta sahada kaliteyi artıracak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, orta saha için Kenneth Taylor, Leon Goretzka ve Franck Kessie isimlerine onay verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin, Tedesco’nun raporu doğrultusunda bu isimlerle masaya oturduğu ifade edildi.