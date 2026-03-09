Tedesco'yla ilgilenen kulüp ortaya çıktı

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 38 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 2.11 puan ortalaması tutturdu. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.