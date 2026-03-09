Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco'yla ilgilenen kulüp ortaya çıktı

Tedesco'yla ilgilenen kulüp ortaya çıktı

11:429/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun çeşitli teklifler aldığı ifade ediliyordu. İtalyan çalıştırıcıyla ilgilenen kulüp belli oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmişti. Sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı, başkanlık seçimi döneminde geldiği sarı-lacivertli kulüpteki görevine iyi bir başlangıç yapamasa da ilerleyen haftalarda oynattığı oyunla takdir topladı.

Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk kupasını kazandı.

İyi gidişat sonrası son haftalarda alınan Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor beraberlikleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi halinde gelen Tedesco ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basını, Serie A ekibi Bologna'nın Domenico Tedesco ile ilgilendiğini yazdı. A Spor'un Sportitalia'dan aktardığı haberde, İtalyan ekibinin Tedesco'nun yanı sıra Sassuolo Teknik Direktörü Fabio Grosso ile ilgilendiği de belirtildi.


Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 38 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 2.11 puan ortalaması tutturdu. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Bologna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi 2026! DSİ 1.389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kazanan listesi belli mi?