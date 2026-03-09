Tedesco'yla ilgilenen kulüp ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun çeşitli teklifler aldığı ifade ediliyordu. İtalyan çalıştırıcıyla ilgilenen kulüp belli oldu.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmişti. Sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı, başkanlık seçimi döneminde geldiği sarı-lacivertli kulüpteki görevine iyi bir başlangıç yapamasa da ilerleyen haftalarda oynattığı oyunla takdir topladı.
Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk kupasını kazandı.
İyi gidişat sonrası son haftalarda alınan Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor beraberlikleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi halinde gelen Tedesco ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Çizme basını, Serie A ekibi Bologna'nın Domenico Tedesco ile ilgilendiğini yazdı. A Spor'un Sportitalia'dan aktardığı haberde, İtalyan ekibinin Tedesco'nun yanı sıra Sassuolo Teknik Direktörü Fabio Grosso ile ilgilendiği de belirtildi.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 38 maçta 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 2.11 puan ortalaması tutturdu. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.