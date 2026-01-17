Yeni Şafak
Teklifi reddetti, Fenerbahçe pusuya yattı: N'Golo Kante'nin istediği şart belli oldu

07:36 17/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi N'Golo Kante, geleceği için şartını sundu. Suudi kulübünün teklifini düşük bulan başarılı orta saha, kariyerinin son büyük kontratı için en az 2 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. İşte detaylar.

Al-Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante, Fenerbahçe'nin ana hedefi konumunda. Sarı-lacivertlilerin bir süredir temas halinde olduğu yıldız futbolcu için Al-Ittihad da girişimlerini sıklaştırdı.


Suudi Arabistan gazetesi Al-Riyadh'ın geçtiği habere göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'ye mevcut maaşından daha düşük bir ücret karşılığında 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.


N'Golo Kante'nin ise 2 veya daha uzun süreli bir sözleşme talep ettiği aktarıldı. Yine haberde Fenerbahçe'nin bu talebi karşılamaya ve oyuncunun sözleşmesinin kalan kısmını feshetmeye hazır olduğu vurgulandı.


Öte yandan Al-Ittihad yönetimi ve teknik direktör Sergio Conceiçao'nun ise Kante'yi net bir şekilde kadroda tutmak istediğinin altı çizildi.


Al-Ittihad'ın teklifini revize etmemesi halinde N'Golo Kante'nin kulüpteki geleceğinin çıkmaza gireceği belirtildi.


#N'Golo Kante
#Fenerbahçe
#Al-Ittihad Jeddah
