Teklifi reddetti, Fenerbahçe pusuya yattı: N’Golo Kante’nin istediği şart belli oldu

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi N'Golo Kante, geleceği için şartını sundu. Suudi kulübünün teklifini düşük bulan başarılı orta saha, kariyerinin son büyük kontratı için en az 2 yıllık garanti sözleşme talep ediyor. İşte detaylar.
Al-Ittihad ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante, Fenerbahçe'nin ana hedefi konumunda. Sarı-lacivertlilerin bir süredir temas halinde olduğu yıldız futbolcu için Al-Ittihad da girişimlerini sıklaştırdı.
Suudi Arabistan gazetesi Al-Riyadh'ın geçtiği habere göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'ye mevcut maaşından daha düşük bir ücret karşılığında 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.
N'Golo Kante'nin ise 2 veya daha uzun süreli bir sözleşme talep ettiği aktarıldı. Yine haberde Fenerbahçe'nin bu talebi karşılamaya ve oyuncunun sözleşmesinin kalan kısmını feshetmeye hazır olduğu vurgulandı.
Öte yandan Al-Ittihad yönetimi ve teknik direktör Sergio Conceiçao'nun ise Kante'yi net bir şekilde kadroda tutmak istediğinin altı çizildi.
Al-Ittihad'ın teklifini revize etmemesi halinde N'Golo Kante'nin kulüpteki geleceğinin çıkmaza gireceği belirtildi.