Teknik direktör açıkladı: Yıldız futbolcu milli takımda oynamayı reddetti

47 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:





"Chiesa ile çok sık konuşuyoruz. Birbirimizin problemlerine ve kararlarına saygı duymalıyız. Ne konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Oyuncumun bana söylediklerine saygı duymak zorundayım. Bu konuda başka bir yorum yapamam."