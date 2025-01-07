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TFF'ye resmi başvuru yapıldı: Ligden çekiliyorlar

TFF'ye resmi başvuru yapıldı: Ligden çekiliyorlar

11:137/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak çekilme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve 1. Lig'de son sırada yer alan kulüpten TFF'ye resmi başvuru yapıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, ligden çekilme talebinde bulunduklarını duyurdu.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF’ye iletilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor takımı bu sezon ligde oynadığı 18 maçın tamamını kaybetti.

Malatya ekibi aldığı cezalar nedeniyle eksi 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

#1. Lig
#Yeni Malatyaspor
#TFF

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