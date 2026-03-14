Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:29 14/03/2026, Cumartesi
G: 14/03/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak. 




TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM?


Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.


Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamayacak.


48. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.




Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE 2 KEZ MAĞLUP OLDU


Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.


Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.


Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.



EN FARKLI GALİBİYETLER


Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.


Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11'LER


Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.


