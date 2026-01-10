Trabzonspor'un yıldızı Oulai'den flaş itiraf: Oynamak istediği takımı açıkladı!

"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIM PSG"





Oulai, hangi ligi sevdiği ve hayalini kurduğu kulüple ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcu, "Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig falan ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım da PSG. Ligue 2'de oynarken, Ligue 1'den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini ise nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." sözleriyle hedeflerini dile getirdi.



