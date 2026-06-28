Transfer derbisi: Ezeli rakipler aynı yıldızın peşinde

29 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.





Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kim Min Jae'nin Alman deviyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.