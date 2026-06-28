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Transfer derbisi: Ezeli rakipler aynı yıldızın peşinde

Transfer derbisi: Ezeli rakipler aynı yıldızın peşinde

15:3228/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray, yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. İki kulübün de 29 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Transfer döneminde ezeli rekabet bu kez Kim Min Jae üzerinden yaşanıyor.

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi gündemine aldı.

Savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde Malang Sarr, Nathan Ake ve Kim Min Jae yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunmacıyla yeniden görev yapmak istediği belirtildi.

Kim Min Jae, Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından Avrupa'ya transfer olmuştu.

Galatasaray cephesinde ise Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler belirlenmeye başlandı.


İtalya Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı stoperle ilgilenmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim, olası ayrılık senaryosu için harekete geçti.


Galatasaray'ın ilk hedefi Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk olurken, Kim Min Jae'nin de transfer listesindeki önemli isimlerden biri olduğu aktarıldı.

Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Kim Min Jae'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

29 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kim Min Jae'nin Alman deviyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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