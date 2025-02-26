Amerika Major Futbol Ligi (MLS) Inter Miami forması giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Amerika'daki kariyerini noktalamayı düşünüyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun 2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa'ya geri dönmek üzere. İşte detaylar...
MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanya basınından DİRECTV Sports'un haberine göre, "Messi, MLS kariyerini noktalamaya hazırlanıyor."
Arjantinli süperstarın 2026 Dünya Kupası öncesi yenilecek olan Camp Nou'da oynamak istediği ve performansını zirvede tutmayı hedeflediğinden ötürü önümüzdeki sezon Barcelona'ya geri dönme planları yapıyor.
Katalan devinde yönetim bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in raporunu değerlendirdiği öne sürüldü. Lionel Messi, Inter Miami formasıyla toplamda 41 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Messi'nin 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.