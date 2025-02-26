Katalan devinde yönetim bu transferin ekonomik boyutunu ve Hansi Flick'in raporunu değerlendirdiği öne sürüldü. Lionel Messi, Inter Miami formasıyla toplamda 41 maça çıktı. Messi, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Messi'nin 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



