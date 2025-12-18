Yeni Şafak
Transfermarkt yılın son bombasını patlattı! Zirvedeki 3 Türk yıldızın değeri eş zamanlı düştü

Süper Lig'in en pahalı üç yerli ismi için beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Yapılan son değerlendirmeyle birlikte, ligimizin zirvesinde yer alan beş büyüklerin üç süperstarı, performans ve yaş kriterleri doğrultusunda milyon euroluk düşüşler yaşadı.

Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. Bu yılın son güncellemesinin ardından Süper Lig’de forma giyen en değerli 3 Türk futbolcu da düşüş yaşandı.

Transfermarkt verilerine göre listenin ilk sırasında Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü yer aldı. Orkun Kökçü’yü Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu takip etti.


Güncellemenin ardından Orkun Kökçü’nün piyasa değeri 28 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi. Beşiktaş’a bu sezon Benfica’dan transfer olan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımda çıktığı 18 maçta 3 asist yaptı.


Süper Lig’de forma giyen en değerli Türk futbolcular listesinin ikinci sırasında Barış Alper Yılmaz yer aldı. Barış Alper’in piyasa değeri 1 milyon euroluk düşüşle 24 milyon euro oldu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Barış Alper, bu mücadelelerde 4 gol atıp 7 asist yaptı.


Listenin üçüncü sırasında yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değerinde de düşüş yaşandı. Bu sezon Benfica’dan Fenerbahçe’ye imza atan Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değeri 1 milyon euroluk düşüşle 22 milyon euroya geriledi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 3 asist kaydetti.


