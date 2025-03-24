Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 25 Mart Salı günü (yarın) İstanbul'da Belarus ile oynayacağı özel maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pendik Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, 'www.passo.com.tr' adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek." ifadelerine yer verildi.