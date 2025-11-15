Ay-yıldızlılar, Bulgaristan ile ilk kez 4 Nisan 1925’te Taksim Stadı’nda karşılaştı ve 2-1 kazandı (golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca attı). Türkiye’nin Bulgaristan’a karşı 5-1’lik iki ağır yenilgisi (1931 ve 1974) bulunuyor.



