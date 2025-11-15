A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında Bulgaristan’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Maç TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1 mağlup eden ay-yıldızlılar hata yapmayarak 3 puan almayı hedefliyor. Türkiye - Bulgaristan maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda beşinci randevusunu Bursa’da Bulgaristan karşısında oynayacak.
1 PUANLA PLAY-OFF GARANTİ
Milli Takım, beşinci maçlar öncesi 9 puanla ikinci sırada; Gürcistan ise 3 puanla üçüncü konumda. Milliler, bu maçtan alacakları 1 puanla bile grubu ilk ikide tamamlayıp play-off biletini cebine koyacak.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 48 takımlı 2026 Dünya Kupası’na Avrupa’dan 16 ekip katılacak.
Grupta namağlup İspanya 12 puanla zirvede, Bulgaristan 0 puanla son sırada. İlk maçta Sofya’da 6-1 kazanan ay-yıldızlılar, aynı saatteki Gürcistan – İspanya mücadelesini de yakından takip edecek. Kasım’da bitecek elemelerde 12 grup birincisi doğrudan finallere gidecek.
Kalan 4 kontenjan için 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım, toplam 16 ekip play-off’ta mücadele edecek. Play-off’lar Mart 2026’da oynanacak.
646. MAÇ
A Milli Takım, tarihindeki 646. maçına çıkacak. Türkiye, 102 yıllık geçmişinde 358 resmi, 287 özel olmak üzere 645 karşılaşma oynadı; 254 galibiyet (1 hükmen), 150 beraberlik, 241 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar; 277 deplasman, 278 iç saha, 90 tarafsız saha maçında 891 gol attı, 924 gol yedi.
Bugüne dek 92 farklı ülke ile karşılaştı; 559 Avrupa, 34 Asya, 24 Afrika, 25 Amerika, 3 Okyanusya takımıyla oynadı. Millilerin tek hükmen galibiyeti Yunanistan’a karşı: 17 Kasım 2015’te 0-0 biten özel maç, FIFA tarafından 3-0 Türkiye lehine tescil edildi. 21 Mayıs 2014’te Kosova’yı deplasmanda 6-1 yenen A Milli Takım’ın bu maçı, o tarihte Kosova’nın FIFA/UEFA üyesi olmaması nedeniyle resmiyete alınmadı.
MONTELLA'NIN 28. MAÇI
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella yönetiminde 28. sınavını verecek. Montella döneminde 27 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alındı; 49 gol atıldı, 39 gol yenildi.
Ay-yıldızlılar, Bulgaristan ile ilk kez 4 Nisan 1925’te Taksim Stadı’nda karşılaştı ve 2-1 kazandı (golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca attı). Türkiye’nin Bulgaristan’a karşı 5-1’lik iki ağır yenilgisi (1931 ve 1974) bulunuyor.
En farklı galibiyetimiz ise 11 Ekim 2025’te Sofya’da 6-1’lik skorla geldi. Türkiye ile Bulgaristan A milli takımları, Bursa’daki mücadeleyle 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.
BULGARİSTAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki ülkenin A milli ekipleri 100 yıl önce (1925) ilk maçı oynadı. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık süreçteki 24 maçta 8 galibiyet alırken, Bulgaristan 10 kez kazandı. 6 karşılaşma berabere bitti.
1925’ten beri süren rekabette Türkiye 42 gol, Bulgaristan 44 gol attı. Milliler, 102 yıllık tarihinde en çok karşılaştığı ikinci rakip olarak Bulgaristan’ı gösteriyor – yalnızca Romanya ile (26 maç) daha fazla oynadı.
Türkiye-Bulgaristan maçları, Balkan Kupası’ndaki 5 mücadele ve geçen ay Sofya’daki Dünya Kupası Eleme Grubu maçı dışında tamamen özel maç statüsünde gerçekleşti.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye - Bulgaristan maçı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadele TV8’den canlı yayınlanacak. Maçı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicholas Walsh yönetecek. Yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane, dördüncü hakem ise Donald Robertson olacak.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN TV 8 CANLI İZLE
Türkiye - Bulgaristan maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.