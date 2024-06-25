Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || A Milli takımın maçı hangi gün? EURO 2024 F Grubu son maçları…

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Portekiz’e karşı 3-0 mağlup olan milliler bu maçtan 3 puan alarak grubu ikinci sırada tamamlamaya çalışacak. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli takımın maçı hangi gün? İşte detaylar.

1 / 15 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.



2 / 15 Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek.



3 / 15 Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.



4 / 15 Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.



5 / 15 Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.



6 / 15 F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.



7 / 15 Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.



8 / 15 Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



9 / 15 TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Çekya maçı Hamburg'da Volkspark Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



10 / 15 MİLLİ TAKIMDA KİMLER EKSİK, İLK 11’DE KİMLER VAR?

A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.



11 / 15 Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.



12 / 15 İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.



13 / 15 Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.



14 / 15 A Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

