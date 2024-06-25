Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || A Milli takımın maçı hangi gün? EURO 2024 F Grubu son maçları…

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Portekiz’e karşı 3-0 mağlup olan milliler bu maçtan 3 puan alarak grubu ikinci sırada tamamlamaya çalışacak. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli takımın maçı hangi gün? İşte detaylar.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek.
Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.
Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Çekya maçı Hamburg'da Volkspark Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIMDA KİMLER EKSİK, İLK 11’DE KİMLER VAR?
A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.
Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.
Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.