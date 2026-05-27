Türkiye’ye geri dönüyor: Aboubakar’ı isteyen kulübü duyurdular!

Yeni sezonda üst lig hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, dış basında geniş yankı uyandıran sansasyonel bir transfer iddiasıyla gündeme geldi.
Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği iddia edildi.
Africafoot'ta yer alan habere göre, Azerbaycan ekibi Neftçi ile yollarını ayıran 34 yaşındaki santrfor, yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde bulunuyor. Haberde, tecrübeli oyuncunun kariyerine yeni bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtildi.
Kariyerinde Porto ve Beşiktaş formaları da giyen Aboubakar'ın, Neftçi'de geçirdiği sezonda 9 gol ve 1 asistlik performans sergilediği aktarıldı.
Haberde, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu ekiplerden biri olduğu öne sürüldü.