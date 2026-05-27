Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye’ye geri dönüyor: Aboubakar’ı isteyen kulübü duyurdular!

Türkiye’ye geri dönüyor: Aboubakar’ı isteyen kulübü duyurdular!

17:5927/05/2026, Çarşamba
G: 27/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni sezonda üst lig hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, dış basında geniş yankı uyandıran sansasyonel bir transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği iddia edildi.


Africafoot'ta yer alan habere göre, Azerbaycan ekibi Neftçi ile yollarını ayıran 34 yaşındaki santrfor, yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde bulunuyor. Haberde, tecrübeli oyuncunun kariyerine yeni bir takımda devam etmeye hazırlandığı belirtildi.


Kariyerinde Porto ve Beşiktaş formaları da giyen Aboubakar'ın, Neftçi'de geçirdiği sezonda 9 gol ve 1 asistlik performans sergilediği aktarıldı.


Haberde, deneyimli futbolcunun tecrübesi ve gol yollarındaki etkinliği nedeniyle birçok kulübün radarında olduğu, Bursaspor'un da bu ekiplerden biri olduğu öne sürüldü.


#Aboubakar
#Bursaspor
#Neftçi Bakü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu