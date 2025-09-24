Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin yüzdesi…

09:1824/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Bu maçın öncesinde UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin yüzdesi…

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Opta'nın süper bilgisayarı, 2025-26 sezonunu 10 bin kez simüle etti ve turnuva öncesi takımların şampiyonluk yüzdelerini açıkladı. İşte Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların şampiyonluk oranları...


DINAMO ZAGREB: YÜZDE 0.8


MIDTJYLLAND: YÜZDE 0.8


NICE: YÜZDE 0.9


GENK: YÜZDE 1.1


BRAGA: YÜZDE 1.2


CELTA VIGO: YÜZDE 1.3


FREIBURG: YÜZDE 1.7


KIZILYILDIZ: YÜZDE 1.7


FENERBAHÇE: YÜZDE 1.7


CELTIC: YÜZDE 2.2


REAL BETIS: YÜZDE 3.1


STUTTGART: YÜZDE 3.2


FEYENOORD: YÜZDE 5.1


PORTO: YÜZDE 5.3


BOLOGNA: YÜZDE 5.7


LYON: YÜZDE 6.7


LILLE: YÜZDE 8.1


NOTTINGHAM FOREST: YÜZDE 10.2


ROMA: YÜZDE 13


ASTON VILLA: YÜZDE 23.3


