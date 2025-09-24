UEFA Avrupa Ligi'nin 2025/26 sezonu heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Bu maçın öncesinde UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin yüzdesi…
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Opta'nın süper bilgisayarı, 2025-26 sezonunu 10 bin kez simüle etti ve turnuva öncesi takımların şampiyonluk yüzdelerini açıkladı. İşte Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların şampiyonluk oranları...
DINAMO ZAGREB: YÜZDE 0.8
MIDTJYLLAND: YÜZDE 0.8
NICE: YÜZDE 0.9
GENK: YÜZDE 1.1
BRAGA: YÜZDE 1.2
CELTA VIGO: YÜZDE 1.3
FREIBURG: YÜZDE 1.7
KIZILYILDIZ: YÜZDE 1.7
FENERBAHÇE: YÜZDE 1.7
CELTIC: YÜZDE 2.2
REAL BETIS: YÜZDE 3.1
STUTTGART: YÜZDE 3.2
FEYENOORD: YÜZDE 5.1
PORTO: YÜZDE 5.3
BOLOGNA: YÜZDE 5.7
LYON: YÜZDE 6.7
LILLE: YÜZDE 8.1
NOTTINGHAM FOREST: YÜZDE 10.2
ROMA: YÜZDE 13
ASTON VILLA: YÜZDE 23.3