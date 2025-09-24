UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları belli oldu: İşte Fenerbahçe’nin yüzdesi…

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Opta'nın süper bilgisayarı, 2025-26 sezonunu 10 bin kez simüle etti ve turnuva öncesi takımların şampiyonluk yüzdelerini açıkladı. İşte Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların şampiyonluk oranları...



