UEFA raporu açıkladı! İlk 25'te Türkiye'den Galatasaray var

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
UEFA, Avrupa kulüplerinin maaş harcama raporlarını duyurdu. Galatasaray, ilk 25'e giren tek Türk takımı oldu. İşte yaşanan artış ve oluşan güncel sıralama...

UEFA tarafından her yıl yayımlanan "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporu, kıta futbolunda maaş harcamalarının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. 

Fotomaç'ta yer alan habere göre listede en dikkat çekici yükseliş ise Galatasaray'dan geldi. Geçtiğimiz yıl maaş harcamaları sıralamasında 39. basamakta yer alan sarı-kırmızılı kulüp, yüzde 39'luk artış yakaladı.

İşte kulüplerin maaş harcamalarına göre sıralamaları:


1- Manchester City: 557 milyon euro

2- Barcelona: 551 milyon euro

3- Paris Saint Germain: 551 milyon euro

4- Real Madrid: 514 milyon euro

5- Liverpool: 509 milyon euro

6- Chelsea: 445 milyon euro

7- Bayern Münih: 443 milyon euro

8- Manchester United: 416 milyon euro

9- Arsenal: 413 milyon euro

10- Tottenham: 318 milyon euro

11- Aston Villa: 309 milyon euro

12- Newcastle United: 289 milyon euro

13- Atletico Madrid: 280 milyon euro

14- Borussia Dortmund: 268 milyon euro

15- Inter: 260 milyon euro




16- Juventus: 245 milyon euro

17- Leverkusen: 209 milyon euro

18- Leipzig: 202 milyon euro

19- Nottingham Forest: 192 milyon euro

20- Milan: 189 milyon euro

21- West Ham United: 187 milyon euro

22- Everton: 182 milyon euro

23- Fulham: 180 milyon euro

24- Lyon: 178 milyon euro

25- Galatasaray: 178 milyon euro

