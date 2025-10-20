UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? GS-Bodo maçını maçını hangi kanal veriyor? İşte haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. 21 Ekim Salı akşamı başlayacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayınlanacağı kanal bilgileri de netleşti. Peki Galatasaray-Bodo maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte 21-22 Ekim 2025 Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı ve maçların canlı yayınlanacağı kanallar...
Galatasaray, grupta çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele, TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
Avrupa devlerinin sahne alacağı üçüncü hafta fikstüründe Barcelona, Real Madrid, Arsenal, PSG, Bayern Münih ve Liverpool gibi devler de sahaya çıkacak. İşte futbol tutkunlarının merakla beklediği haftanın tüm programı...
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor: Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maç programı (TSİ) ve yayın bilgileri:
21 Ekim Salı:
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan) - TABİİ SPOR
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - TABİİ SPOR 1
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere) - TABİİ SPOR 2
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya) - TABİİ SPOR 3
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR 4
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya) - TABİİ SPOR 6
22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç) - TRT 1
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ SPOR
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) - TABİİ SPOR 3
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 1
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) - TABİİ SPOR 6
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere) - TABİİ SPOR 4
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika) - TABİİ SPOR 2
Galatasaray-Bodo/Glimt maçını hakem Michael Oliver yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçta, Oliver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Andrew Madley ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.