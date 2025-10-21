UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? G.Saray-Bodo Glimt maçını maçını hangi kanal veriyor? İşte canlı yayın kanalları

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri birbirinden zorlu mücadelelerin beklediği haftada gözler, Temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısındaki sınavına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te RAMS Park’ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek.





Galatasaray, grupta çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele, TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.





Avrupa devlerinin sahne alacağı üçüncü hafta fikstüründe Barcelona, Real Madrid, Arsenal, PSG, Bayern Münih ve Liverpool gibi devler de sahaya çıkacak. İşte futbol tutkunlarının merakla beklediği haftanın tüm programı...