UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? G.Saray-Bodo Glimt maçını maçını hangi kanal veriyor? İşte canlı yayın kanalları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası bu akşam oyananan Barcelona- Olympiakos ve Kairat Almaty-Pafos maçlarıyla başladı. Dünya genelinde milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen organizasyonun bu haftaki karşılaşmaları yakından takip edilirken, temsilcimiz Galatasaray'ın Bodo karşısındaki maçı da heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçların hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alırken, canlı yayın bilgileri de belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının yayınlanacağı kanalların listesi.
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri birbirinden zorlu mücadelelerin beklediği haftada gözler, Temsilcimiz Galatasaray’ın Bodo/Glimt karşısındaki sınavına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te RAMS Park’ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek.
Galatasaray, grupta çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele, TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
Avrupa devlerinin sahne alacağı üçüncü hafta fikstüründe Barcelona, Real Madrid, Arsenal, PSG, Bayern Münih ve Liverpool gibi devler de sahaya çıkacak. İşte futbol tutkunlarının merakla beklediği haftanın tüm programı...
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Mücadeleler TRT ve Tabii'den ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maç programı (TSİ) ve yayın bilgileri:
21 Ekim Salı:
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan) - TABİİ SPOR
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - TABİİ SPOR 1
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere) - TABİİ SPOR 2
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya) - TABİİ SPOR 3
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR 4
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya) - TABİİ SPOR 6
22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç) - TRT 1
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ SPOR
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) - TABİİ SPOR 3
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya) - TABİİ SPOR 5
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 1
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa) - TABİİ SPOR 6
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere) - TABİİ SPOR 4
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) - TABİİ SPOR
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika) - TABİİ SPOR 2
Galatasaray, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman dinamik ısınmayla başlarken, futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt maçının taktiği üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, antrenmanda yer almadı.