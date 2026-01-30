Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

09:3030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e mağlup olurken Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması ve puanı...

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1. İngiltere - 110.631

2. İtalya - 96.303

3. İspanya - 90.019

4. Almanya - 87.154

5. Fransa - 78.429

6. Portekiz - 68.467

7. Hollanda - 66.596

8. Belçika - 60.350

9. TÜRKİYE - 49.525

10. Çekya - 47.175

#UEFA
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri