Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e mağlup olurken Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması ve puanı...
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1. İngiltere - 110.631
2. İtalya - 96.303
3. İspanya - 90.019
4. Almanya - 87.154
5. Fransa - 78.429
6. Portekiz - 68.467
7. Hollanda - 66.596
8. Belçika - 60.350
9. TÜRKİYE - 49.525
10. Çekya - 47.175