Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e mağlup olurken Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması ve puanı...

1 /11 Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

2 /11 1. İngiltere - 110.631

3 /11 2. İtalya - 96.303

4 /11 3. İspanya - 90.019

5 /11 4. Almanya - 87.154

6 /11 5. Fransa - 78.429

7 /11 6. Portekiz - 68.467

8 /11 7. Hollanda - 66.596

9 /11 8. Belçika - 60.350

10 /11 9. TÜRKİYE - 49.525