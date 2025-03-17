A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı eleyip A Ligi’ne yükselirse Avrupa’nın devleriyle mücadele etme şansı yakalayacak. İtalya, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi güçlerin yer aldığı A Ligi’nde şu anda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 20 Mart’ta İstanbul’da başlayacak Macaristan sınavı, 23 Mart’taki rövanşla son bulacak. Eğer ay-yıldızlılar bu eşleşmeyi geçerse, bir sonraki Uluslar Ligi’nde Hollanda’dan Fransa’ya kadar elit rakiplerle kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta? İşte sorunun cevabı.

1 /7 UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde 2024-25 sezonu grup aşaması 19 Kasım 2024’te tamamlandı ve şu anda play-off, çeyrek final ve yükselme/düşme maçları aşamasına geçildi.

2 /7 A Ligi’nde yer alan takımlar, grup maçlarının ardından sıralamalarına göre finallere gitme, play-off oynama veya küme düşme/yükselme mücadelelerine katılma durumuna geldi.



3 /7 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar Macaristan’ı elemesi halinde A Ligi’ne yükselecek.



4 /7 UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta?

Uluslar A Ligi’nde gruplar şu şekilde;

Grup A1: Portekiz Hırvatistan İskoçya Polonya



5 /7 Grup A2: Fransa İtalya Belçika İsrail



6 /7 Grup A3: Almanya Hollanda Macaristan Bosna-Hersek

