Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta?

UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta?

13:1217/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı eleyip A Ligi’ne yükselirse Avrupa’nın devleriyle mücadele etme şansı yakalayacak. İtalya, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi güçlerin yer aldığı A Ligi’nde şu anda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 20 Mart’ta İstanbul’da başlayacak Macaristan sınavı, 23 Mart’taki rövanşla son bulacak. Eğer ay-yıldızlılar bu eşleşmeyi geçerse, bir sonraki Uluslar Ligi’nde Hollanda’dan Fransa’ya kadar elit rakiplerle kozlarını paylaşacak. Peki, UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta? İşte sorunun cevabı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde 2024-25 sezonu grup aşaması 19 Kasım 2024’te tamamlandı ve şu anda play-off, çeyrek final ve yükselme/düşme maçları aşamasına geçildi.

A Ligi’nde yer alan takımlar, grup maçlarının ardından sıralamalarına göre finallere gitme, play-off oynama veya küme düşme/yükselme mücadelelerine katılma durumuna geldi.


A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar Macaristan’ı elemesi halinde A Ligi’ne yükselecek.


UEFA Uluslar A Ligi’nde kimler var, hangi ülke hangi grupta?


Uluslar A Ligi’nde gruplar şu şekilde;


Grup A1:

Portekiz

Hırvatistan

İskoçya

Polonya


Grup A2:

Fransa

İtalya

Belçika

İsrail


Grup A3:

Almanya

Hollanda

Macaristan

Bosna-Hersek


Grup A4:

İspanya

Danimarka

Sırbistan

İsviçre


#UEFA Uluslar Ligi
#Türkiye
#Macaristan
#A Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bahar dönemi sınavı takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı: İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri