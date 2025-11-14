Yeni Şafak
UEFA'dan ırkçı Plzen taraftarına ceza: Fenerbahçe maçında pankart açmışlardı

UEFA'dan ırkçı Plzen taraftarına ceza: Fenerbahçe maçında pankart açmışlardı

14/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşmıştı. Bu maçta ırkçı pankart açan Plzen'e ceza geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

