UEFA'dan ırkçı Plzen taraftarına ceza: Fenerbahçe maçında pankart açmışlardı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşmıştı. Bu maçta ırkçı pankart açan Plzen'e ceza geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.
Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.
UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.