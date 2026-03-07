'Olaitan’a yakıştıramadım'

"Sakatlandığım anda Orkun’a söyledim, kaptan olduğu için, topu ben dışarı attım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. Fair play… Biz aslında öyle öğrendik Fair-Play için. Top bize gelmedi. Rakip takım taç atışı kullandı. Orkun’la da maçtan sonra konuştuk, maçta olabilir dedi, böyle şeyler olabilir aslında ama Olaitan’a yakıştıramadım."