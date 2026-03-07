Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik galibiyet aldı. Derbide tepki çeken sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır'ın açıklamaları siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.
Süper Lig 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik üç puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı ve galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki milli kalecinin kariyerinde en çok kurtarış yaptığı takım olarak Beşiktaş yer alıyor. (67)
Derbi zaferinin ardından Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dolmabahçe'nin uğurlu geldiğini söyleyen Çakır, "Bu stadyumu seviyorum. Bu stadyum bana uğurlu geliyor. Burada iyi maçlarım var." dedi.
'Olaitan’a yakıştıramadım'
"Sakatlandığım anda Orkun’a söyledim, kaptan olduğu için, topu ben dışarı attım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. Fair play… Biz aslında öyle öğrendik Fair-Play için. Top bize gelmedi. Rakip takım taç atışı kullandı. Orkun’la da maçtan sonra konuştuk, maçta olabilir dedi, böyle şeyler olabilir aslında ama Olaitan’a yakıştıramadım."