Ümit Karan'dan Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken iddia: 60 milyon euro

Ümit Karan, "İsmail Yüksek milli takımdan dönen en iyi oyuncu oldu. Müthiş yaramış ara. Kerem de ilk yarıda kötü değildi ama İsmail hakikaten büyük bir gladyatör gibi oynadı. Savaşa gideceksen bir gün sadece bir oyuncu alırsın o da İsmail Yüksek. Diğerlerine 'kalın' dersin. Bugün sahada olmasa çok farklı bir maç konuşabilirdik. Çocuğu tebrik ediyorum. Adı 'İsmailof' olsaydı bugün 50-60 milyon euro değerinde olurdu" dedi.