Ümit Karan'dan Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken iddia: 60 milyon euro

10:2720/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçeli futbolcunun performansına dikkati çekti. Karan, oyuncunun değeri hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Asensio kaydederken, İsmail Yüksek de performansıyla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek'in performansını "harika" olarak değerlendirdi.

Ekol TV'de Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını yorumlayan Ümit Karan, İsmail Yüksek'in performansından övgü dolu sözlerle bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı.


Ümit Karan, "İsmail Yüksek milli takımdan dönen en iyi oyuncu oldu. Müthiş yaramış ara. Kerem de ilk yarıda kötü değildi ama İsmail hakikaten büyük bir gladyatör gibi oynadı. Savaşa gideceksen bir gün sadece bir oyuncu alırsın o da İsmail Yüksek. Diğerlerine 'kalın' dersin. Bugün sahada olmasa çok farklı bir maç konuşabilirdik. Çocuğu tebrik ediyorum. Adı 'İsmailof' olsaydı bugün 50-60 milyon euro değerinde olurdu"  dedi.

