Ünlü yorumcu Galatasaray maçı sonrası açıkladı: ‘Derbiler hariç’ diyerek büyük iddia!

Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir iddiada bulundu.
İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 2-1'lik Başakşehir galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi.
Galatasaray'ın güle oynaya kazandığını aktaran İlker Yağcıoğlu, "6 tane ilk 11'den oyuncu değiştirmiş Galatasaray... Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş bir takım.
Bakıyorsun ilk 45 dakikadaki oyununa çok büyük bir sıkıntı var. O takımın gardı iyice düşmüş gibi görünüyor. Gidemediler bile, ilk 45 dakika Uğurcan'ı göremedik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İlker Yağcıoğlu, Başakşehir maçının ardından Galatasaray için Süper Lig iddiası ortaya attı. Yağcıoğlu'nun gündem olan sözleri şöyle:
"Galatasaray zor yenilir. Galatasaray takımı ligde çok kolay mağlubiyet alacakmış gibi durmuyor. 74'te 4 oyuncu değiştiriliyor girenlere bakıyorsun içeride rakip takım olsan diyeceksin ki "Yeter! Kimler geliyor, almayın artık" dersin. Osimhen, Yunus, Lemina, Jakobs falan... Bayağı bir dörtlü giriyor içeri. Yedek değil as gibi.
Dolayısıyla derbiler hariç Galatasaray'ın bu sene çok kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum."