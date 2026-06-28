2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde son şampiyon Arjantin, Asya temsilcisi Ürdün ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin Lionel Messi’nin rekoruna şahitlik ettiği mücadelede Tangocular, sahadan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Grubu 9 puanla kayıpsız ve lider tamamlayan Arjantin adını son 32 turuna yazdırırken, süper yıldız Lionel Messi ise attığı golle Dünya Kupası tarihini baştan yazdı. İşte Ürdün - Arjantin maç özeti...
2026 Dünya Kupası J Grubu son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Giovani Lo Celso, 31. dakikada Lautaro Martinez ve 80. dakikada Lionel Messi kaydetti.
Asya temsilcisinin tek golü ise 55. dakikada Moussa Al Tamari'den geldi.
Karşılaşma ardından Arjantin 9 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Ürdün ise turnuvaya 0 puanla veda etti.
DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Bu mücadele ile birlikte gol krallığında zirvede bulunan Lionel Messi, gol sayısını 6'ya yükseltti. Öte yandan Arjantinli süper yıldız, Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
ÜRDÜN - ARJANTİN MAÇ ÖZETİ
Ürdün - Arjantin maç özetini izlemek için TIKLAYIN.