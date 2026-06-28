2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde son şampiyon Arjantin, Asya temsilcisi Ürdün ile karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin Lionel Messi’nin rekoruna şahitlik ettiği mücadelede Tangocular, sahadan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Grubu 9 puanla kayıpsız ve lider tamamlayan Arjantin adını son 32 turuna yazdırırken, süper yıldız Lionel Messi ise attığı golle Dünya Kupası tarihini baştan yazdı. İşte Ürdün - Arjantin maç özeti...

1 /6 2026 Dünya Kupası J Grubu son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



2 /6 Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Giovani Lo Celso, 31. dakikada Lautaro Martinez ve 80. dakikada Lionel Messi kaydetti.



3 /6 Asya temsilcisinin tek golü ise 55. dakikada Moussa Al Tamari'den geldi.



4 /6 Karşılaşma ardından Arjantin 9 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Ürdün ise turnuvaya 0 puanla veda etti.



5 /6 DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ Bu mücadele ile birlikte gol krallığında zirvede bulunan Lionel Messi, gol sayısını 6'ya yükseltti. Öte yandan Arjantinli süper yıldız, Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.