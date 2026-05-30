Ve Galatasaray'da ilk imza atılıyor: Yıllık maaşı 4 milyon euro olacak

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonun ilk imzası atılıyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından yapılan seçimli genel kurulda Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Dursun Özbek ve yeni yönetimi, 1 Haziran Pazartesi günü mazbatalarını alacak ve görevlerine başlayacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Özbek ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenileyecek.
Dursun Özbek'in Okan Buruk'a önereceği yeni kontratta deneyimli teknik direktörün yıllık maaşının 4 milyon euroya yükseltileceği, Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final hedefi içinse ayrı bonuslar yer alacağı belirtildi. Bu primlerin ise 1'er milyon euro olacağı aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak PSG-Arsenal finalini yerinden takip edecek Okan Buruk'un gelecek hafta Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu ile bir araya gelerek transfer için düşünülen oyuncularla ilgili görüşeceği belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yaptığı 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın başında 203 maça çıkan 52 yaşındaki teknik direktör, bu karşılaşmalarda 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi elde etti.