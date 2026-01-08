Ve işlem tamam! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı 4.5 yıllık imzayı atıyor: İşte toplam maliyeti ve geliş saati…

Sarı-lacivertli yönetim, kış transfer döneminin bombasını patlattı ve Guendouzi, ile el sıkıştı. Kerem Aktürkoğlu'na ait olan "en pahalı transfer" unvanını ele geçirecek olan başarılı oyuncu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte oyuncunun toplam maliyeti ve geliş saati…
Fenerbahçe, Lazio’nun dünyaca ünlü merkez orta sahası Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Lazio’ya 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 28 milyon Euro ödeyecek.
Bu rakamla Guendouzi, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu unvanını Kerem Aktürkoğlu'ndan (22.5M €) devralacak.
Lazio'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan 26 yaşındaki futbolcu, 8 Ocak Perşembe günü İstanbul'a gelecek.
Guendouzi'yi taşıyan uçağın 13.00 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
Yönetimin en büyük hedefi, oyuncunun lisans işlemlerini hızla tamamlayarak 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil etmek.