Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ve işlem tamam! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı 4.5 yıllık imzayı atıyor: İşte toplam maliyeti ve geliş saati…

Ve işlem tamam! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı 4.5 yıllık imzayı atıyor: İşte toplam maliyeti ve geliş saati…

08:018/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sarı-lacivertli yönetim, kış transfer döneminin bombasını patlattı ve Guendouzi, ile el sıkıştı. Kerem Aktürkoğlu'na ait olan "en pahalı transfer" unvanını ele geçirecek olan başarılı oyuncu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte oyuncunun toplam maliyeti ve geliş saati…

Fenerbahçe, Lazio’nun dünyaca ünlü merkez orta sahası Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.



Sarı-lacivertliler bu transfer için Lazio’ya 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 28 milyon Euro ödeyecek.



Bu rakamla Guendouzi, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu unvanını Kerem Aktürkoğlu'ndan (22.5M €) devralacak.



Lazio'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan 26 yaşındaki futbolcu, 8 Ocak Perşembe günü İstanbul'a gelecek.



Guendouzi'yi taşıyan uçağın 13.00 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor.



Yönetimin en büyük hedefi, oyuncunun lisans işlemlerini hızla tamamlayarak 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil etmek.



#Guendouzi
#Fenerbahçe
#Lazio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede