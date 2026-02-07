Yeni Şafak
Vedat Muriqi'den Barcelona'ya olay Lewandowski yanıtı

Vedat Muriqi'den Barcelona'ya olay Lewandowski yanıtı

07:597/02/2026, Cumartesi
La Liga’da lider Barcelona’ya konuk olacak Mallorca’da Vedat Muriqi, maç öncesi Barcelona'nın paylaşımına verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, 7 Şubat Cumartesi günü 18.15'te Mallorca'yı ağırlayacak.


Maç öncesi Barcelona, sosyal medyasında "Lewy vs Muriqi" paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Vedat Muriqi'den esprili bir yanıt geldi:


"Lewy ile rekabet edebilecek çok az forvet var... Ve ben onlardan biri değilim ama teşekkürler "


Ligde lider durumda bulunan Barcelona, 55 puanla zirvede yer alıyor. Mallorca ise 24 puanla 14. sırada bulunuyor.


Bu sezon performanslarına bakıldığında Vedat Muriqi 21 maçta 15 gol ve 1 asistle dikkat çekerken, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski 27 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.


