Vedat Muriqi'te Fenerbahçe'yi şaşırtan talep

Kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de temaslar sürerken girişimde bulunulan son isim Vedat Muriqi oldu. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu için istenen bedel karşısında şaşkına döndü. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de strateji değişikliğine gidilmişti.
Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın İtalya ve İspanya seferlerinde Sörloth ve Lookman için istenen yüksek bonservis bedelleri, yönetimi daha ekonomik bir seçenek olan Vedat Muriqi’e yöneltmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Mallorca, 2022 yılında Lazio’dan yaklaşık 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığı 31 yaşındaki tecrübeli forveti ucuza bırakmaya niyetli değil.
İspanyol kulübünün, Vedat Muriqi için kapıyı en az 16 milyon eurodan açtığı ifade edildi.
Mallorca'da mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Kosovalı golcünün, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a dönmeyi istediği öğrenildi.
Bu sezon La Liga'da 18 maçta 11 gol atan Muriqi, kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiriyor.