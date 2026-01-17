Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vedat Muriqi'te Fenerbahçe'yi şaşırtan talep

Vedat Muriqi'te Fenerbahçe'yi şaşırtan talep

13:2917/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de temaslar sürerken girişimde bulunulan son isim Vedat Muriqi oldu. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu için istenen bedel karşısında şaşkına döndü. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de strateji değişikliğine gidilmişti.

Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın İtalya ve İspanya seferlerinde Sörloth ve Lookman için istenen yüksek bonservis bedelleri, yönetimi daha ekonomik bir seçenek olan Vedat Muriqi’e yöneltmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre Mallorca, 2022 yılında Lazio’dan yaklaşık 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığı 31 yaşındaki tecrübeli forveti ucuza bırakmaya niyetli değil.

İspanyol kulübünün, Vedat Muriqi için kapıyı en az 16 milyon eurodan açtığı ifade edildi.

Mallorca'da mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Kosovalı golcünün, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a dönmeyi istediği öğrenildi.

Bu sezon La Liga'da 18 maçta 11 gol atan Muriqi, kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiriyor.

#Fenerbahçe
#Vedat Muriqi
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2025 MEB 15 tatil son günü