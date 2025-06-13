Victor Osimhen Arabistan'ı reddetmişti! Teklif beklediği takım ortaya çıktı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Victor Osimhen'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan'dan gelen teklifi, o takım için reddettiği öne sürüldü.

1 /5 Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarı olan Victor Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.

2 /5 Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

3 /5 Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen, Chelsea'nin 8 milyon Euro'luk teklifini yükseltmesini bekliyor.

4 /5 Premier Lig devi bu teklifi yükseltmezse Osimhen transferinde ibre Galatasaray'a dönecek ve sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağlamaya çok yaklaşacak.