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Victor Osimhen Arabistan'ı reddetmişti! Teklif beklediği takım ortaya çıktı

Victor Osimhen Arabistan'ı reddetmişti! Teklif beklediği takım ortaya çıktı

14:5613/06/2025, الجمعة
G: 13/06/2025, الجمعة
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Victor Osimhen'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan'dan gelen teklifi, o takım için reddettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarı olan Victor Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen, Chelsea'nin 8 milyon Euro'luk teklifini yükseltmesini bekliyor.

Premier Lig devi bu teklifi yükseltmezse Osimhen transferinde ibre Galatasaray'a dönecek ve sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağlamaya çok yaklaşacak.

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta, 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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