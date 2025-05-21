Victor Osimhen Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Napoli görüşmeleri doğruladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için resmen devreye girdi. Peki Victor Osimhen Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini alabilecek mi? Napolili yetkililer, Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı takımda, şampiyonluğun ana pay sahiplerinden birisi olan Nijeryalı golcünün geleceği de büyük merak konusu.
Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak istiyor ve Napoli'nin belirlediği 75 milyon euroluk bonservis ücretini de ödemeye hazır.
Fakat İngiliz kulüpleri başta olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübü de Osimhen'in peşinde.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in bonservisini alarak, ezeli rakibinin kilit oyuncusunu transfer etmek istediği biliniyor.
Geleceğiyle ilgili son kararı Victor Osimhen'in vermesi beklenirken, sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Sabah Gazetesi, Victor Osimhen'in transferi konusunda Napoli kaynaklarına ulaştığı ve önemli bilgiler aldığını iddia etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Napoli'nin yetkilisi, Osimhen hakkında şu cümleleri kullandı:
"Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor."
"Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam."
"Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan."
"Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi."
İsminin haberlerde kullanılmasını istemeyen Napoli yetkilisinin, Fenerbahçe iddialarına da şu yanıtı verdiği ifade edildi:
"Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi."
Bu sezon toplamda 40 maçta süre alan Osimhen 36 gol ve 8 asistle oynadı.