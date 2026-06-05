Vincenzo Italiano kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Futbolculuk Kariyeri (Kısaca)

Profesyonel kariyerine Trapani’de başlayan Italiano, en uzun süre Hellas Verona forması giydi (toplamda 200’den fazla maç). Verona ve Chievo ile Serie B şampiyonlukları yaşadı. Padova’da da kaptanlık yaptı. 2014’te Lumezzane’de futbolu bıraktı.







