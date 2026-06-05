Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, taraftarların günlerdir merakla beklediği o büyük müjde nihayet resmiyet kazanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yeni teknik direktörü İstanbul'a getirmek üzere bizzat özel uçağa atladı.
Beşiktaş, teknik direktörlük pozisyonu için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından göreve getirmek istediği Vincenzo Italiano için kritik gelişme yaşandı.
Başkan Serdar Adalı, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile bugün saat 15:00'te İstanbul'a geliyor.
A Spor'un haberine göre, Başkan Adalı ve Italiano'nun İstanbul'a inmesiyle birlikte resmi görüşmelerin hız kazanması ve kısa sürede anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, İtalyan teknik adamla prensipte uzlaşmıştı. Transferin son aşamaya gelmesiyle birlikte bugün yapılacak İstanbul buluşmasında sözleşme detaylarının netleştirilmesi hedefleniyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun süredir beklenen teknik direktör atamasının bugün netlik kazanmasını umut ediyor.
Vincenzo Italiano kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi ve Yeri: 10 Aralık 1977, Karlsruhe (Almanya).
(Sicilyalı ebeveynlerin çocuğu olarak Almanya’da doğdu, 6 aylıkken ailesiyle İtalya’nın Ribera şehrine döndü.)
Uyruk: İtalyan.
Boy: 1.75-1.76 m.
Mevki (Futbolculuk Dönemi): Orta saha (merkez orta saha).
Futbolculuk Kariyeri (Kısaca)
Profesyonel kariyerine Trapani’de başlayan Italiano, en uzun süre Hellas Verona forması giydi (toplamda 200’den fazla maç). Verona ve Chievo ile Serie B şampiyonlukları yaşadı. Padova’da da kaptanlık yaptı. 2014’te Lumezzane’de futbolu bıraktı.
Teknik Direktörlük Kariyeri
İtaliano, antrenörlüğe alt liglerde başladı ve hızla yükseldi:
2016-2017: Vigontina San Paolo
2017-2018: Arzignano Valchiampo (Serie D play-off başarısı)
2018-2019: Trapani (Serie C play-off)
2019-2021: Spezia → En büyük başarısı burada; 2020’de play-off ile kulüp tarihinin ilk Serie A yükselişini sağladı ve ligde kalmayı başardı.
2021-2024: Fiorentina → En bilinen dönemi. Takımı Avrupa’ya taşıdı.
Başarıları: 2 kez UEFA Konferans Ligi finalisti (2023 West Ham’a, 2024 Olympiakos’a kaybettiler), 1 Coppa Italia finalisti. Agresif, yüksek pres yapan oyun stiliyle tanındı.
2024-2026: Bologna → Haziran 2024’te göreve başladı. 2024-25 sezonunda Coppa Italia şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 2026 yazında karşılıklı anlaşmayla sona erdi.
Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışı
Vincenzo Italiano'nun agresif, 4-2-3-1 veya benzeri dizilişleri tercih eden, yüksek tempo ve pres odaklı bir oyun anlayışı var. Fiorentina’daki Avrupa finalleriyle adını duyurdu.