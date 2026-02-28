Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli isme şaşırtan soru: "Sözleşmen ne durumda?"

Üç dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dedi. Tecrübeli hoca, bu sözlerin hemen ardından 29 yaşındaki file bekçisine "Sözleşmen ne durumda" sorusunu yöneltince şaşıran Tarık gülümsedi ve Vitor Pereira'ya teşekkür etti.